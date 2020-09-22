

«Международный республиканский институт» будет мониторить парламентские выборы в Грузии

22.09.2020 13:50





«Международный республиканский институт» (IRI) будет наблюдать за парламентскими выборами, которые пройдут в Грузии 31 октября. В заявлении организации говорится, что они подключатся к процессу по приглашению Центрального избирательного комитета Грузии.



«Парламентские выборы, запланированные на октябрь, являются важным шагом на пути к демократическому развитию Грузии и проверкой евроатлантических устремлений страны. Миссия IRI обратит особое внимание на те краеугольные вопросы, которые важны для полноценности избирательного процесса. В том числе избирательная администрация, свобода СМИ и прозрачность, кампании политических партий и финансирование», — сказал Стивен Никс, директор по Евразии.



Миссия будет состоять из пяти технических аналитиков с многолетним опытом работы. Они будут отслеживать и оценивать все этапы избирательного процесса, — сообщает IRI.



Напомним, 21 сентября стало известно, что дистанционный долгосрочный международный мониторинг предстоящих в Грузии парламентских выборов начинает «Национальный демократический институт» (NDI). По сообщению местного представительства NDI, программа будет основана на выводах и рекомендациях отчета Georgia Election Watch, опубликованного в августе, и при необходимости будет расширена.





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