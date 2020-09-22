

Глава МВД издал приказ для обеспечения проведения парламентских выборов в свободной, безопасной и мирной среде

22.09.2020 15:33





Министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури издал приказ для обеспечения проведения в Грузии парламентских выборов 31 октября 2020 года в свободной, безопасной и мирной среде, а также превенции правонарушений и реагирования на них.



Как сообщили «IPN» в МВД, согласно приказу, в регионах Грузии, на территориях действия департаментов полиции будут созданы группы, ответственные за превенцию правонарушений и реагирование на них.



«В целях содействия проведению выборов в безопасной и свободной среде соответствующим группам поручено обеспечить на территории действия соответствующие меры, проведение предвыборной агитации в спокойной и свободной обстановке и в соответствии с законом Грузии «О полиции» осуществить превентивные полицейские мероприятия.



Данный приказ обязывает сотрудников полиции строго придерживаться принципа политического нейтралитета при исполнении своих обязанностей.



Согласно приказу, недопустимо, чтобы действие полицейского прямо или косвенно было направлено против или в поддержку какой-либо политической партии», - говорится в информации ведомства.



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