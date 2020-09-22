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IRI направляет на выборы в Грузию команду технической оценки
22.09.2020 15:36
По информации Международного республиканского института (IRI), к парламентским выборам 2020 года в Грузию прибудет группа технической оценки миссии и оценит выборы 31 октября.
Как сообщили «IPN» в организации, оценочная миссия прибудет в Грузию на основании приглашения Центральной избирательной комиссии.
«Международный республиканский институт (IRI) является партнером Грузии около 25 лет, и в течение последнего десятилетия осуществил мониторинг и оценку почти всех выборов. Запланированные в октябре парламентские выборы являются важным шагом к демократическому развитию Грузии и проверкой для евроатлантических устремлений страны. Миссия IRI заострит внимание на те ключевые вопросы, которые важны для полноценности избирательного процесса, в том числе такие как избирательная администрация, свобода медиа и прозрачность, кампании политических партий и финансирование. Кроме того, миссия обратит внимание на реализацию установленных мер по защите безопасности избирателей во время пандемии коронавируса», - заявил директор IRI по Евразии Стивен Никс.
Как отмечается в информации, миссия (TEAM) состоит из пяти долгосрочных технических аналитиков с многосторонним опытом, которые будут отслеживать и оценивать все фазы избирательного процесса. Основываясь на их заключениях, IRI опубликует отчеты, которые будут подготовлены на основании глубинных интервью с представителями правительства и избирательной администрации, лидерами политических партий, представителями гражданского общества и медиа.
Учитывая опасности, связанные с пандемией коронавируса, IRI принял все необходимые меры безопасности, соответствующие регуляциям, установленными правительством Грузии.
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