

Вано Мачавариани: Саакашвили, фактически, выступил против Саакашвили

22.09.2020 16:09





По заявлению бывшего заместителя секретаря Совета безопасности, эксперта Вано Мачавариани, противостояние между отдельными лидерами оппозиционных партий способствует Михеилу Саакашвили и «Национальному движению». Как заявил Мачавариани агентству «IPN», Михеил Саакашвили своими заявлениями дает «Грузинской мечте» определенные преимущества, также лишает возможности использовать нарратив, что объединенная оппозиция - это Михеил Саакашвили.



Предвыборная кампания «Грузинской мечты» основана на постоянном вспоминании о Саакашвили, «Национальном движении» и прошлом. Саакашвили также является опытным политиком, и я уверен, что его заявления служат двум целям, в какой-то степени сбить с толку «Грузинскую мечту» и ее избирателей, и в то же время не потерять ни одного голоса оппозиции. Он хочет быть главной силой в парламенте. Саакашвили максимально старается заполучить все голоса, будь то голоса оппозиции или «Грузинской мечты». Они считают, что на выборы избиратели пойдут против всех, в том числе и против нынешнего оппозиционного спектра, и хотят, чтобы «Национальное движение» было единственной спасительной силой, которая будет решать, с кем вступать в коалицию, а с кем - нет. Саакашвили хочет показать, что он главный игрок на оппозиционном фланге. Его роль как объединяющего лидера, снизошла до руководителя такой политической силы, которая фактически желает расколоть оппозиционный фланг.



По его словам, сегодня на политическом поле реально три полюса, «Грузинской мечты», «Национального движения» и остальной оппозиции.



«Интересно и то, что Саакашвили, фактически, выступил против Саакашвили. Одно выступление у него было как объединителя, а второе же, как разделителя и проведения линий не только с «Грузинской мечтой», но и с остальной оппозицией. Конечно же, для «Грузинской мечты» это определенное преимущество и в то же время сбивает с толку. На самом деле дистанциирование Саакашвили от остальной оппозиции очень проблематично и для «Грузинской мечты», они этим нарративом больше не смогут убедить избирателей в том, что оппозиционная сила является силой Саакашвили. Думаю, что определенный диссонанс появился и в «Грузинской мечте», с одной стороны, как я вам уже говорил, дает определенное преимущество, но им также придется пересмотреть политическую предвыборную стратегию, которая у них Саакашвили ассоциирует с оппозицией. В сегодняшней реальности Саакашвили фактически дистанцировался от остальной оппозиционной силы. Остальная оппозиция должна использовать это именно для того, чтобы найти свое место не под Иванишвили, ни под Саакашвили, а под своим солнцем. Все исследования, которые узрело общество, фактически отражают одну и ту же реальность. Ни «Грузинская мечта», ни «Национальное движение», ни остальная оппозиция не в состоянии самостоятельно сформировать правительство», - заявил Мачавариани.





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