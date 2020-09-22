

Вводить чрезвычайное положение и жесткие ограничения по всей стране не планируется

22.09.2020 17:43





По словам главы администрации правительства Грузии Натии Мезвришвили, несмотря на рост числа случаев коронавируса в Грузии, можно с уверенностью сказать, что эпидемиологическая ситуация находится под контролем.



По её словам, введение чрезвычайного положения и жестких ограничений по всей стране не планируется.



«Сегодня выявлено 218 случаев. К сожалению, двое граждан скончались. Несмотря на рост числа, сегодня мы можем с уверенностью сказать, что ситуация все еще находится под контролем и управляется. Для этого межведомственный совет и каждый член правительства делают все возможное. Нет причин для паники. Мы не собираемся объявлять чрезвычайное положение и жесткие ограничения по всей стране, чего опасаются предприниматели и экономические субъекты.



В регионах могут быть целевые и точечные ограничения, естественно, это зависит от развития эпидемиологической ситуации в том или ином регионе», — заявила Мезвришвили.



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