

Генсек ООН призывает к глобальному прекращению огня в мире на 100 дней

22.09.2020 21:07





Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обратился к международному сообществу с призывом до конца года - в течение следующих 100 дней - установить режим глобального прекращения огня во всех местах, где продолжаются горячие конфликты. Об этом он заявил 22 сентября во время выступления перед участниками 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Укринформ.



"Когда возникла пандемия, я призвал к глобальному прекращению огня. Сегодня я прошу международное сообщество приложить новые усилия, чтобы реализовать этот призыв до конца нынешнего года", - подчеркнул Гутерреш.



Он подчеркнул, что сейчас "настало время для новых коллективных усилий, направленных на достижение мира и примирения". Мир нуждается в глобальном прекращении огня, чтобы остановить все горячие конфликты, подчеркнул генсек ООН.



"Я призываю активизировать международные усилия под руководством Совета Безопасности для достижения глобального прекращения огня до конца этого года. Мы имеем 100 дней, и время не ждет", - заявил Гутерреш.



Как сообщал Укринформ, генеральный секретарь ООН во вторник положительно отметил сохранение недавно установленного режима прекращения огня на Донбассе. Вместе с тем он подчеркнул необходимость достижения успеха в переговорах Трехсторонней контактной группы и стран Нормандской четверки для имплементации Минских договоренностей и достижения мира на востоке Украины.



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