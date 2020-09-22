

В Грузию доставят 135,000 вакцин от гриппа

22.09.2020 21:10





В первую неделю октября в Грузию будет доставлено 135 тысяч вакцин от гриппа. Об этом заявил директор Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе на брифинге после завершения Координационного совета.



Он сказал, что первыми вакцинацию пройдут представители группы риска, включая людей с ограниченными возможностями, пожилых людей, детей, беременных женщин, людей больных диабетом, воспитателей детских садов и другие.



«Ни одна страна не делает обязательную вакцинацию против гриппа, как в случае с корью и полиомиелитом. В прошлом году мы закупили 100 000 вакцин, спрос был большим, вакцин осталось мало. В этом году закуплено 135,000 вакцин, которые, по моей информации, поступят в первую неделю октября. По крайней мере, первая партия. После начнется вакцинация среди групп риска, определенных Комитетом по иммунизации», — сказал Гамрелидзе.



По его словам, вакцину от гриппа закупают также представителями частного сектора, и приобрести вакцину сможет любой желающий. Закупленные государством вакцины произведены во Франции.



Заместитель министра здравоохранения также прокомментировал на брифинге тему вакцинации. По словам Тамар Габуния, частный сектор ежегодно импортирует 50-60 тысяч вакцин, и «в этом году будет так же».



«В этом году у нас будет около 200,000 вакцин, и мы продолжаем работать над получением дополнительных вакцин», — сказал Габуния.



Вакцинация от гриппа начинается ежегодно со второй половины октября или конца октября и может проводиться в течение всего сезона.



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