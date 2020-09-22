

Церцвадзе не исключил, что дистанционное обучение в школах продлят еще на две недели

22.09.2020 22:20

Новости-Грузия



Занятия в школах могут быть отложены еще на две недели, если число инфицированных в ближайшие дни превысит 200 в день. Такую возможность не исключил директор Тбилисской инфекционной больницы профессор Тенгиз Церцвадзе, который координирует работу всех ковид-центров Грузии



«Если мы сумеем стабилизировать ситуацию так, что количество инфицированных за сутки будет в пределах 200, то ограничения на перенос занятий в школах и садах до 1 октября будет достаточно. Если мы не удержим существующую ситуацию, то возможно, соответствующие структуры и Минобразования рассмотрят возможность переноса учебы еще на две недели. По моему субъективному мнению, в этом не будет необходимости и эта версия не обсуждается на заседаниях Координационного совета», — сказал Тенгиз Церцвадзе в интервью изданию «Палитра».



Заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния также заявила сегодня, что на данном этапе не было принято никакого нового решения относительно даты начала очного обучения в школах.



«Что касается даты начала учебы, то сегодня по этому поводу не было принято какого-то нового решения, после того, что было озвучено. Если такое решение будет принято, мы, конечно, проинформируем вас», — сказал Габуния журналистам.



Глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе сегодня сообщил, что коронавирус был выявлен еще у восьми педагогов школ. По его словам, семь выявлены в Гурии и один — в Самегрело-Земо Сванети.



Это произошло в рамках тестирования учителей школ, побывавших в Аджарии.



«Проверке подлежали 2 237 таких учителей. 71% из них прошли тестирование, из них у восьми учителей была подтверждена коронавирусная инфекция, в том числе семь в Гурии и один — в Самегрело-Земо Сванети», — сказал Гамкрелидзе после заседания Координационного совета.



В связи с осложнением эпидемиологической ситуации с 15 сентября в восьми крупных городах Грузии обучение в школах проходит дистанционно, учебный процесс в классах планируется начать 1 октября.



В Грузии за минувшие 24 часа выявили 218 новых случаев инфицирования коронавирусом – это самый большой суточный прирост с момента начала эпидемии в феврале, к тому же показатель впервые превысили две сотни случаев.



Всего с начала эпидемии до сегодняшнего дня в Грузии было лабораторно подтверждено 3 913 случаев инфицирования, из них выздоровели 1574 человек. Скончалось 23. В карантине находятся 4 988 человек, в стационаре под наблюдением врачей – 836.



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