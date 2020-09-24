

В Грузии зафиксировано 259 новых случаев коронавируса

24.09.2020 11:28





За минувшие 24 часа в Грузии зафиксировано 259 случаев инфицирования коронавирусом – это новый рекорд суточного прироста заболевших с начала эпидемии в феврале. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov.



Число выздоровевших пациентов с ранее подтвержденным COVID-19 за последние сутки увеличилось на 62. Общее число выписавшихся из ковид-центров теперь составляет 1 705.



Первый зараженный коронавирусом был выявлен в стране 26 февраля. С того времени в Грузии зафиксировано 4 399 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Кроме того, 41 гражданина Грузии доставили на лечение из-за границы.



За время пандемии в стране скончались 25 человек с COVID-19.



Сейчас в режиме карантина остаются 5 390 граждан, а под наблюдением врачей в стационарах – 836. В гостиничном карантине размещены 640 человек с подтвержденным коронавирусом.



Согласно данным Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии, по состоянию на 23 сентября тестирование на коронавирус методом ПЦР в стране прошли более 571,4 тысячи человек. Общее число проведенных ПЦР-тестов превышает 577 тысячи.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





