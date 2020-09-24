

Гахария: Любые ограничения, которые могут быть введены, будут локальными

24.09.2020 11:29





Строгими правилами, дисциплиной, но не ограничениями и остановкой экономики, мы должны помешать распространению вируса, — об этом премьер-министр Георгий Гахария заявил на заседании правительства.



По его словам, любые ограничения, которые могут быть введены, будут локальными, а не по всей стране. По словам премьер-министра, ограничения не коснутся таких сфер, как экономика, образование и избирательный процесс.



«Когда мы решили объявить чрезвычайное положение и ввести строгие ограничения, мы учли как ресурсную ситуацию в стране, так и состояние системы здравоохранения, и, как вы знаете, система здравоохранения Грузии слабая по сравнению со многими развитыми странами, но в этом случае она хорошо справилась с этим вызовом. У нас не должно быть иллюзий, что система здравоохранения радикально изменилась за шесть месяцев. Строгими правилами, дисциплиной, но не ограничениями и остановкой экономики, мы должны помешать распространению вируса. Однако я хочу сказать вам, что любые ограничения, которые теоретически могут быть введены, будут лишь целевыми и локальными, это не будет ограничение по всей стране, это не могут быть системные ограничениям по таким направлениям нашей жизни, как экономика, образование или даже политический и Избирательный процесс», — заявил Гахария.



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