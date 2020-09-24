|
|
|
Гахария: Любые ограничения, которые могут быть введены, будут локальными
24.09.2020 11:29
Строгими правилами, дисциплиной, но не ограничениями и остановкой экономики, мы должны помешать распространению вируса, — об этом премьер-министр Георгий Гахария заявил на заседании правительства.
По его словам, любые ограничения, которые могут быть введены, будут локальными, а не по всей стране. По словам премьер-министра, ограничения не коснутся таких сфер, как экономика, образование и избирательный процесс.
«Когда мы решили объявить чрезвычайное положение и ввести строгие ограничения, мы учли как ресурсную ситуацию в стране, так и состояние системы здравоохранения, и, как вы знаете, система здравоохранения Грузии слабая по сравнению со многими развитыми странами, но в этом случае она хорошо справилась с этим вызовом. У нас не должно быть иллюзий, что система здравоохранения радикально изменилась за шесть месяцев. Строгими правилами, дисциплиной, но не ограничениями и остановкой экономики, мы должны помешать распространению вируса. Однако я хочу сказать вам, что любые ограничения, которые теоретически могут быть введены, будут лишь целевыми и локальными, это не будет ограничение по всей стране, это не могут быть системные ограничениям по таким направлениям нашей жизни, как экономика, образование или даже политический и Избирательный процесс», — заявил Гахария.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна