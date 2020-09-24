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Премьер: При точечных ограничениях в стране должна быть восстановлена нормальная жизнь, в том числе, учебный процесс


24.09.2020   11:30


По заявлению премьер-министра Грузии Георгия Гахария, на сегодняшнем заседании координационного совета, созданного в связи с коронавирусом, будут обсуждаться те этапы, согласно которым в стране должен быть восстановлен учебный процесс.

Как заявил премьер-министр на заседании правительства, образовательный процесс в стране должен быть возобновлен.

«С учетом рисков, при точечных ограничениях в стране должна восстановиться нормальная жизнь, в том числе, и учебный процесс. Дети, особенно ученики начальных классов, должны вернуться в учебные классы», - сказал Гахария.

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