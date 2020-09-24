

Президент ПА ОБСЕ Гиги Церетели провел онлайн-встречу со Светланой Тихановской

24.09.2020 12:26





Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ (и член оппозиционной партии «Европейская Грузия») Гиги Церетели провел онлайн-встречу с лидером белорусской оппозиции и кандидатом в президенты страны Светланой Тихановской.



По словам Церетели, происходящие в Беларуси события находятся в центре внимания международного сообщества. И один из главных приоритетов ОБСЕ – помочь белорусскому народу разрядить ситуацию и начать диалог.



«Диалог должен состояться между властью и оппозицией, с людьми, которые сегодня находятся на улицах и требуют справедливых выборов. Международное сообщество должно поддержать этот процесс. Именно об этом я говорил с лидером оппозиции и кандидатом в президенты Светланой Тихановской», — сказал Церетели.



По словам президента ОБСЕ, события в Беларуси должны стать уроком для властей других стран, которые могут попытаться пойти против воли народа на выборах. «Мы говорили о возможном выходе из этой ситуации, взглядах оппозиции и, конечно же, недопустимости ареста или депортации многих лидеров и представителей гражданского общества», — добавил политик.



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