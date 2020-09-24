

Брюссель – Минск – Москва

24.09.2020 12:45



Вероника Аксенова



Уже второй месяц продолжаются мирные протесты в Минске и других городах Беларуси в знак протеста против фальсификации результатов президентских выборов пока ещё действующим президентом Лукашенко. Десятки, сотни тысяч белорусов заполняют улицы городов и фиксируют свой протест против диктатуры и тирании мирно, с чувством собственного достоинства, без малейшего нарушения закона.



Граждане Беларуси наглядный пример того, как бороться за демократию. Мирные жители голыми руками противостоят до зубов вооружённым палачам обезумевшего диктатора, до смерти напуганного потерей власти. В эти судьбоносные и тяжёлые дни все здравомыслящие люди должны возвысить голос в поддержку народа Беларуси против бесчинства и произвола узурпатора Лукашенко. В первую очередь это должны сделать страны демократической Европы и не только словами, но и конкретными действиями.



Ещё 10 сентября Европарламент принял резолюцию по Беларуси, в которой отказался признавать избрание Лукашенко президентом и результаты выборов 9 августа. Европарламент потребовал освобождения Марии Колесниковой и всех политзаключенных, а также выразил поддержку Светлане Тихановской и Координационному совету оппозиции Беларуси. Это конечно хорошо, но решения Европарламента носят рекомендательный характер, а реальные, практические решения могли принять на встрече министров стран Евросоюза, проходившем 21 сентября, но, к сожалению, этого пока не произошло. До встречи было известно, что главы МИД ЕС будут обсуждать вопрос о личных санкциях против Александра Лукашенко и сорока высокопоставленных лиц его режима. Несмотря на то, что министры иностранных дел всех государств ЕС уверены в необходимости санкций против Минска, они не смогли принять решение ввиду позиции Кипра, который связывает принятие санкций против режима Лукашенко с одновременным принятием санкций в отношении Турции, из-за её действий в Средиземном море. Окончательное решение по санкциям должно быть принято 24 сентября, на саммите Совета Европы с участием лидеров европейских государств, но он отложен до 1 октября из-за подозрения на заражение коронавирусом председателя Европейского совета Шарль Мишель. Хотя получилась заминка с принятием санкций, это не даёт повода утешения для Лукашенко.



Страны ЕС настроены весьма решительно и соответствующие решения обязательно будут приняты. В отношении ЕС к происходящему в Беларуси разногласий нет. И Кипр в принципе согласен. На Совете все министры подтвердили, что они не признают легитимность Александра Лукашенко как президента, поскольку выборы были сфальсифицированы. В резолюции 10 сентября говорится, что с 5 ноября, когда истечет нынешний президентский срок Александра Лукашенко, Европарламент не будет признавать его президентом Беларуси. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, назвал сложившуюся ситуацию неудачей общей внешней политики ЕС. Он сказал, что список санкции по Беларуси — это теперь уже его личная цель, и пообещал добиться ее на следующем Совете в октябре. Он уверен, что лидеры на высшем уровне примут политическое решение. Боррель также отметил, что ЕС в связи с ситуацией в Беларуси планирует: ввести санкции против чиновников режима Лукашенко, причастных к насилию в отношении мирных протестующих и фальсификации выборов, замораживание их активов в ЕС, запрет на финансирование из стран ЕС и запрет въезда в Евросоюз; поддержка Евросоюзом инициативы по налаживанию общенационального диалога, с привлечением ОСБЕ и Координационного совета оппозиции; полностью пересмотреть отношения ЕС с Беларусью и подготовиться ко всем возможным сценариям, при этом сделать акцент на сотрудничестве с гражданским обществом, независимыми СМИ и студенческих обменах; выделение 53 млн евро поддержки на юридическую, медицинскую и другую помощь для белорусского народа.



Ситуация вокруг Беларуси отчетливо показывает, что кроме президента России всё цивилизованное мировое сообщество стоит рядом с Народом Беларусь. Путин, не нарушая свою традицию, поддерживает диктатора. Если в других случаях он действовал в геополитических и стратегических целях, то в ситуации с Лукашенко просматриваются и личные мотивы. Объединение двух государств –России и Беларусь - Путин воспринимает как отправную точку исполнения своей заветной мечты – воссоздание новой Российской империи, и потеря Беларуси недопустима. Есть еще одна немаловажная деталь - в ситуации с Лукашенко Путин проводит параллель с возможной ситуацией после российских президентских выборов 2024 года. Поэтому, он не может допустить, что люди, вышедшие на улицу защищать свои права, добились своего. Путин кровно заинтересован в удержании Лукашенко у власти, тем самим показывает народу, что нет смысла выходить на улицу и надо принимать те результаты выборов, которые будут объявлены.



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