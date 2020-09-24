

В Аджарии с 22:00 закроются рестораны и будет прекращено движение общественного транспорта

24.09.2020 14:36





С завтрашнего дня, 25 сентября в Аджарии закроются рестораны и будет остановлено движение общественного транспорта. Соответствующее решение принял межведомственный совет.



«Завтра с 22.00 в Аджарии не будут работать рестораны, также с завтрашнего дня будет полностью остановлен общественный транспорт», - сообщила глава администрации правительства Грузии Натия Мезвришвили.



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