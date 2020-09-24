

Саакашвили: ЕНД и объединенная оппозиция смогли представить команду очень сильных мажоритарных кандидатов

24.09.2020 14:56





После стольких преследований и напастей, несмотря ни на что, «Единое национальное движение» и объединенная оппозиция «Сила в единстве» смогли представить команду очень сильных мажоритарных, - об этом бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в «Фейсбук».



Как поясняет Саакашвили, кандидатура Деви Чанкотадзе в мажоритарном округе Цхалтубо, Самтредиа, Вани и Хони была замещена потому, что он будет представлен в партийном списке «Национального движения».



«Помимо традиционных лидеров, здесь есть новые присоединившиеся люди, здесь олимпийский чемпион Манучар Квирквелия, здесь Малхаз Джалагония - очень сильный врач из Зугдиди. Здесь целый ряд выдающихся бизнесменов, и то, что сюда перешел бизнес, является верным признаком того, что в Грузии все меняется и начинается новая эпоха. Также к нам присоединилась Нанука Жоржолиани, суперзвезда не только телепространства, но и в целом. Это тоже очень большое приобретение.



Также, Деви Чанкотадзе, наш генерал, который, как мы изначально предполагали, должен был быть мажоритарным депутатом, будет одним из главных лидеров списка «Национального движения», потому что это человек, имеющий невообразимые заслуги перед историей Грузии. То, что Деви с нами и снова на службе Грузии, то, что будет одним из ведущих будущего парламента Грузии и, надеюсь, также будущей власти Грузии, является знаком того, что мы движемся к победе, и мы обязательно одержим победу», - сказал Саакашвили.



Для справки, «Единое национальное движение» представило список кандидатов в мажоритарные депутаты. В мажоритарном округе Цхалтубо, Самтредиа, Вани и Хони кандидатуру Деви Чанкотадзе заместила Нанука Жоржолиани.



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