

Банкир Хазарадзе вызвал миллиардера Иванишвили на дебаты

24.09.2020 15:20





Лидер оппозиционной партии «Лело» банкир Мамука Хазарадзе вызвал председателя правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзину Иванишвили на дебаты.



По словам Хазарадзе, ответственность на сложную экономическую ситуацию в стране возлагается на правительство «Мечты», а его партия готова сойтись в дебатах с любым лидером партии власти, в особенности с Иванишвили.



«Мы знаем, как стабилизировать экономику и сохранить рабочие места. Председатель «Грузинской мечты» Иванишвили, мы обращаемся к вам — выходите в любом месте, на любом телевидении и начнем дебаты. Дебаты не для того, чтобы выявить, кто будет лучше, а для того, чтобы показать гражданам, где же путь спасения», — заявил политик.



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