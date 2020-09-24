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Время пребывания инфицированных коронавирусом в стационаре, возможно, сократится
24.09.2020 19:33
По заявлению главы администрации правительства Грузии Натии Мезвришвили, время пребывания инфицированных коронавирусом в стационаре, возможно, сократится. Об этом она сообщила в программе «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс».
«Идет активное обсуждение, в том числе, сокращения времени пребывания в стационаре, мы смотрим на мировую практику и тенденцию, которые позже перенимаем. То же самое было в связи с карантином, когда карантин составлял 14 дней, однако мы наблюдали за рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и сократили его до 8 дней для граждан, приехавших из-за рубежа», - сказала Натия Мезвришвили.
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