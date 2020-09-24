

Зеленский: В Украине идет вторая волна коронавируса

24.09.2020 20:30





По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Украине идет вторая волна коронавируса. Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции с премьер-министром Словакии в Братиславе.



«Весной на 40 млн. украинцев у нас было от 100 до 300 инфицированных. Сегодня мы имеем 3 тыс. заболевших в день. К сожалению, это и есть вторая волна в Украине», — заявил Зеленский.



В конце августа, в целях превенции распространения коронавируса, иностранным гражданам запретили въезд в Украину до 28 сентября, а в начале сентября запретили транзит иностранцев. На пресс-конференции Зеленский отметил, что это был правильный шаг.



24 сентября в Украине выявлено 3372 новых случая коронавируса.





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