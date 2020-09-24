

Зурабишвили: Своевременное завершение процесса делимитации границы представляет двусторонний стратегический интерес

24.09.2020 21:21





Своевременное завершение процесса делимитации границы представляет двусторонний стратегический интерес, - об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила на сегодняшней встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.



Как сообщили «IPN» в администрации президента Грузии, важность данного вопроса Саломе Зурабишвили обсудила еще в прошлом году с президентом Азербайджана на встрече в Баку, когда президенты договорились о необходимости своевременно завершить процесс.



По их информации, президент Грузии убеждена, что никто и ничто не помешает этому процессу.



«В ходе встречи министр иностранных дел Азербайджана еще раз зафиксировал твердую поддержку Азербайджаном территориальной целостности и суверенитета Грузии. В свою очередь, президент Грузии выразила поддержку в отношении суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.



По заявлению президента, Грузия готова, в случае желания сторон, стать платформой для содействия миру и стабильности в регионе.



Стороны также обсудили вопросы еще большего углубления политических, экономических, торговых, культурных отношений, существующих между Грузией и Азербайджаном, и подчеркнули, что Грузия и Азербайджан являются друзьями и стратегическими партнерами.



Президент Грузии пригласила президента и вице-президента Азербайджана посетить Грузию с визитом», - говорится в информации администрации президента.



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