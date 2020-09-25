

Компания Facebook удалила несколько сетей российских акканутов

25.09.2020 11:09





Компания Facebook объявила о блокировке трех сетей аккаунтов из России в связи с нарушением ее "политики в отношении иностранного или правительственного вмешательства", передает РИА Новости.



"Мы удалили три отдельных сети за нарушение наших правил в отношении иностранного или правительственного вмешательства, которое является скоординированным фиктивным поведением от имени иностранной или правительственной организации. Эти сети были из России", - говорится в сообщении на сайте компании.



Всего было удалено 214 аккаунтов, 35 страниц, 18 групп в Facebook и 34 аккаунта в Instagram.



"Деятельность вела в Россию и концентрировалась преимущественно на Сирии и Украине и в меньшей степени на Турции, Японии, Армении, Грузии, Беларуси и Молдовы. Небольшая часть этой активности была направлена на Великобританию и США", - утверждается на сайте.



Многие фиктивные аккаунты были обнаружены и заблокированы автоматической системой соцсети. Публикации делались на разных языках: русском, украинском, английском и арабском.



"Около 8,5 тысячи аккаунтов были подписаны на одну или более из этих страниц, около 9,5 тысячи аккаунтов присоединились к одной или более из этих групп, и около 7,5 тысячи человек были подписаны на один или более аккаунтов в Instagram", - говорится в сообщении.



Кроме того, была удалена "небольшая сеть" из одной страницы, пяти аккаунтов, одной группы на Facebook и трех учетных записей в Instagram. Там преимущественно фигурировали темы Турции, Европы и США. Эти ресурсы старались увести пользователей на сайт, выдававший себя за независимую дискуссионную площадку в Турции, сказано в пресс-релизе.



"Около 4,9 тысячи аккаунтов были подписаны на эту страницу, один аккаунт присоединился к этой группе, и около 5,6 тысячи человек были подписаны на один или более аккаунтов в Instagram", - говорится в сообщении. Кроме того, около 4,8 тысячи долларов было потрачено в евро и рублях на рекламу.



Третья сеть состояла из 23 аккаунтов, шести страниц на Facebook и восьми аккаунтов Instagram.



"Эта сеть происходила из России и была сфокусирована на мировой аудитории, соседних с Россией странах, включая Беларусь", - говорится в сообщении.



Ее создатели выдавали себя за независимых журналистов, выдавая публикации в том числе о выборах в Беларуси на русском и английском. На рекламу там было потрачено около 10 тысяч долларов в рублях.



"Около 59000 аккаунтов были подписаны на одну или более из этих страниц, около 2000 человек были подписаны на один или более аккаунтов в Instagram", - говорится в сообщении.



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