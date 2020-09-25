

Вашадзе: Нельзя притеснять малый и средний бизнес во время форс-мажорной ситуации

25.09.2020 14:08





«Субсидирование в размере 500 миллионов долларов для малых предпринимателей, объявление моратория на исполнение и обнуление процентной задолженности для пенсионеров» — это план «Стратегии Агмашенебели», который представил лидер партии Георгий Вашадзе.



Вашадзе встретился с представителями малого и среднего бизнеса. Предприниматели акцентировали внимание на проблемах туристического бизнеса.



«Ситуация в стране катастрофическая, идет экономический коллапс, поэтому курс лари так стремительно падает, люди не знают, как погашать кредиты. Обязательства перед банками, обязательства перед частными кредиторами, обязательства перед микрофинансировыми конторами — государство просто бросило этих людей, а выделенные в Грузии деньги, используются только ими. Согласно нашему плану, из выделенных пяти миллиардов, 500 миллионов должны быть потрачены на малый и средний бизнес, а также на людей, потерявших работу, все кредиты должны быть субсидированы в течение шести месяцев. Это форс-мажорная ситуация, малый и средний бизнес не должны притесняться в такое время, а банк оформлять недвижимость. Следует также списать задолженность по процентам пенсионерам», — заявил Георгий Вашадзе.





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