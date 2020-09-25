

Минздрав Грузии опубликовал протокол лечения COVID-19

25.09.2020 14:10





Министерство здравоохранения Грузии утвердило алгоритм медицинского наблюдения пациентов в изоляции, у которых коронавирус протекает в легкой форме.



Согласно этому протоколу, в случае подтверждения COVID-19 ПЦР-тестом, пациент подлежит наблюдению дома, либо в карантинном помещении или же переводу в стационар по следующей схеме:



Сразу же после подтверждения диагноза COVID-19 Национальный центр по контролю заболеваний передает информацию службе «112», которая с целью первичной клинической оценки пациента направляет звонок в амбулаторные учреждения (онлайн-клиники).



Врач онлайн-клиники на основании телефонной консультации устанавливает анамнез пациента, оценивает его состояние, после чего принимается решение о том, направлять ли пациента на лечение в специально выделенном изолированном помещении (гостинице), или же следует перевести его в медучреждение.



После первичной клинической оценки, в случае выявления пациентов с легкой формой заболевания, в случае возможности ухода за пациентом в подходящей изолированной среде и с соблюдением соответствующих мер по предотвращению и контролю инфекции со стороны членов семьи или родственников, может быть принято решение оставить пациента дома, с соблюдением одобренным Минздравом протокола управления легкими случаями COVID-19 в домашних условиях.



При отсутствии необходимых условий дома, пациентов переводят в зону карантина (гостиницу).



Если же заболевание не протекает в легкой форме, пациентов направляют в медицинское учреждение. Однако после первичного стационарного лечения пациенты, у которых коронавирус протекает в легкой форме, переводятся в карантинную гостиницу для завершения лечения под наблюдением медиков и в изолированных условиях.



Первоначальное госпитальное (стационарное) лечение включает в себя набор исследований, рекомендованных протоколом (гайдлайном) по лечению COVID-19, которые следует выполнять для тщательной оценки состояния пациента. Это позволит с самого начала оценить ожидаемые риски и действовать соответствующим образом.



Не рекомендуется оставлять дома или в карантинных зонах следующих пациентов:



- с любыми хроническими заболеваниями — гипертония, диабет, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, хроническая обструктивная болезнь легких и бронхиальная астма и так далее;

- граждан до 15 лет и пожилых людей старше 65 лет.



В случае принятия решения о лечении или наблюдении пациентов с COVID-19 в карантинной зоне, состояние пациента контролируется с помощью медицинских бригад (врач, медсестра), находящихся в карантинном отеле, которые также находятся в тесном контакте друг с другом.



В карантинной зоне на 20 пациентов будет выделена одна бригада, в которую входят один врач и медсестры. С увеличением количества пациентов добавляется еще одна медсестра на каждые дополнительные 30 пациентов и две полные бригады, если количество пациентов превысит 50 человек.



В случае ухудшения состояния больного дома или в карантинной зоне, пациент подлежит госпитализации (в том числе повторной).



Пациенты с COVID-19, помещенные в изолированное помещение (гостиницу), будут выписаны домой в соответствии с критериями, разработанными Минздравом.



Также разработаны рекомендации для врачей для ведения документации инфицированных пациентов. Так, истории болезни пациентов будут в течение пяти лет храниться в архиве Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья.



С полным текстом протокола можно ознакомиться на сайте Минздрава Грузии.



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