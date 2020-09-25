

Миссия БДИПЧ/ОБСЕ начинает наблюдать за парламентскими выборами в Грузии

25.09.2020 16:55





По приглашению министерства иностранных дел Грузии миссия БДИПЧ/ОБСЕ прибыла в Грузию для наблюдения за выборами.



Как заявила на пресс-конференции глава наблюдательной миссии Джиллиан Старк, основная команда миссии ОБСЕ/БДИПЧ состоит из 13 международных экспертов, среди которых аналитики по вопросам выборов, политики, права и СМИ.



«Наша команда в основном будет работать в Тбилиси, это будет наше место работы, и следующие семь недель мы будем находиться во временном офисе в Тбилиси.



В среду, 30 сентября, прибудут 27 долгосрочных наблюдателей, которых мы ознакомим с основной информацией, а затем они будут распределены по 13 различным локациям по всей стране. Эта группа будет наблюдать за избирательным процессом на региональном уровне», — заявила Джиллиан Старк.





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