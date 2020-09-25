|
|
|
Министры иностранных дел Грузии и Канады провели телефонную беседу
25.09.2020 17:55
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани 24 сентября беседовал по телефону со своим канадским коллегой Франсуа-Филиппом Шампанем, с которым обсудил приоритетные направления двустороннего сотрудничества. Стороны также говорили о путях дальнейшего расширения сотрудничества в области обороны и безопасности, а также торгово-экономического сотрудничества.
Согласно заявлению Министерства иностранных дел Грузии от 25 сентября, Залкалиани поблагодарил своего коллегу за «непоколебимую поддержку» суверенитета, территориальной целостности Грузии, проводимых демократических реформ и евроатлантической интеграции.
Согласно той же информации, Залкалиани проинформировал своего канадского коллегу об «ухудшении обстановки с точки зрения безопасности и тяжелой гуманитарной ситуации» на оккупированных территориях Грузии, а также «о деструктивных и провокационных шагах, предпринятых Россией в отношении Грузии».
Со своей стороны, МИД Канады сообщил, что министры обсудили последние события в Беларуси и влияние пандемии коронавируса. «Канада остается решительным сторонником территориальной целостности и суверенитета Грузии», — говорится в заявлении канадского Министерства иностранных дел.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна