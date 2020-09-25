

«Нацдвижение» против «Гирчи» — «Мы не стерпим оскорбления своих избирателей»

25.09.2020 19:22





Одна из лидеров оппозиционной партии экс-президента Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) Саломе Самадашвили требует от лидера другой оппозиционной партии — «Гирчи» Зураба Гирчи Джапаридзе пояснить, почему для него не важны голоса избирателей ЕНД. Сам Джапаридзе же считает, что такого он не говорил.



На брифинге 25 сентября Самадашвили заявила, что лидер «Гирчи» может извиниться, если считает, что его заявление было ошибкой.





23 сентября в эфире канала «Пирвели» Джапаридзе сказал Самадашвили, что для него «правда важнее, чем ваши голоса». Исходя из этого Самадашвили сделала вывод, что Джапаридзе не важны голоса избирателей ЕНД.



На брифинге она призвала Джапаридзе пояснить, почему он так сказал и лично обратится к сторонникам «Нацдвижения»:



«Мы не потерпим оскорбления наших сторонников. Мы считаем, что заявление Джапаридзе было ошибкой. Если он думает так же, то важно, чтобы он лично обратился к избирателям и все объяснил, и если хотите, извинился», — заявила политик.



В беседе с Netgazeti Джапаридзе заявил, что не планирует приносить извинения и отмечает, что не говорил, якобы его не волнует мнение сторонников ЕНД.



«Я так не говорил. Я сказал, что для меня правда важнее голосов любой партии», — рассказал политик.



Netgazeti также поинтересовалось, видит ли Джапаридзе за всеми этими событиями попытку «Нацдвижения» выдвинуть ему конкурента в мажоритарном округе [Джапаридзе — общий кандидат части оппозиции в округе Чугурети в Тбилиси — ред.]. Он ответил лаконично: «Время покажет».



Немного позже, в эфире канала «Пирвели» Самадашвили сказала, что ее партия обсудит вопрос выдвижения своего кандидата в округе Джапаридзе.



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