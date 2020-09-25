

Член совета юстиции: «группа судей сохраняет вакантные места в угоду своего влияния»

25.09.2020 19:26





Член Высшего совета юстиции Грузии Нази Джанезашвили выступила с инициативой изменить «закон об общих судах» и определить конкретные сроки объявления и проведения конкурса на вакантные места в городских и апелляционных судах.



Джанезашвили отметила, что сейчас в судах дефицит судей — 109 мест вакантны. По ее мнению, существующая влиятельная группировка («клан») судей специально оставляет вопрос открытым для сохранения своего влияния.



Она также говорит, что из-за дефицита судей гражданам приходится «годами ждать решения» и указывает, что интересы влиятельной группировки и политика правительства привела к коллапсу судебной системы и не позволила добиться независимости суда от власти.



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