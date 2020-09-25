

Гахария: Даже сегодня Россия не прекращает незаконную бордеризацию и провокации

25.09.2020 20:28





Даже сегодня, когда весь мир борется с пандемией коронавируса, Российская Федерация не прекращает незаконную бордеризацию, провокации на оккупированных территориях: интенсивно используются инструменты гибридной войны, в том числе дезинформационные атаки на главный объект национальной инфраструктуры по борьбе с пандемией – Исследовательский центр общественного здоровья им. Ричарда Лугара, - заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.



Глава правительства отметил, что помимо вызова Covid-19, на протяжении лет Грузия стоит перед еще более сложным вызовом – оккупацией территорий, и премьер еще раз призвал мировое сообщество дать должную оценку незаконным действиям России.



«Помимо этого нового вызова, на протяжении лет Грузия стоит перед еще более сложным вызовом – перед оккупацией территорий. Всеобще известно, что в 2008 году Россия осуществила против Грузии открытую, крупномасштабную агрессию, сдержать которую удалось благодаря твердой поддержке международного содружества, в первую очередь, США и ЕС. Тут в штаб-квартире ООН, все хорошо знают, что 20% неотъемлемых территорий Грузии – Абхазия и Цхинвальский регион оккупированы Россией. Даже сегодня, когда весь мир борется с пандемией коронавируса, Российская Федерация не прекращает незаконную бордеризацию, провокации на оккупированных территориях; интенсивно используются инструменты гибридной войны, в том числе дезинформационные атаки на главный объект национальной инфраструктуры по борьбе с пандемией – Исследовательский центр общественного здоровья им. Ричарда Лугара. К сожалению, Россия по сей день не выполняет достигнутое при посредничестве ЕС соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, вновь продолжает пренебрегать территориальной целостностью и суверенитетом Грузии, фундаментальными нормами и принципами международного права...



Грузия никогда не смириться с оккупацией! От имени каждого гражданина Грузии призываю мировое сообщество дать должную оценку незаконным действиям России, чтобы общими усилиями вынудить ее к соблюдению международных норм и выполнить взятые на себя обязательств, в том числе соглашение от 12 августа. Призываем Россию занять конструктивную позицию в рамках Женевских международных переговоров, где с участием ООН, ОБСЕ, ЕС и США мы рассматриваем связанные с Абхазией и Цхинвальским регионом вопросы безопасности и гуманитарного характера, как: неиспользование Россией силы против Грузии, вывод войск, создание международных механизмов безопасности и возвращение вынужденно перемещенных лиц и беженцев в собственные дома», - отметил премьер-министр.



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