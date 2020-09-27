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Премьер Грузии: Нам нужно ежедневно трудиться, чтобы абхазы, грузины, все вместе жили в экономически сильном, просвещенном, европейском государстве
27.09.2020 11:44
Сегодняшний день – это день тяжелейшей боли. Мы все очень хорошо понимаем, что это тяжелейшая трагедия для грузин и абхазов. Вообще, в этой войне нет победителей, и мы все должны понимать, что эта война является трагедией для всех, и для абхазов, и для грузин, - заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария у Мемориала героям на площади Героев в Тбилиси.
По его словам, 20% территорий Грузии оккупированы, и грузинам и абхазам нужно ежедневно трудиться для того, чтобы жить в экономически сильном, просвещенном, европейском государстве.
«Сегодня 20% территорий Грузии оккупированы и, соответственно, мы все должны хорошо понимать, что нам нужно ежедневно трудиться, чтобы абхазы, грузины, мы, все вместе жили в экономически сильном, просвещенном, европейском государстве. Это наша обязанность перед нашими детьми, и я убежден, мы это сделаем», - заявил Георгий Гахария.
Для справки: Сегодня исполнилось 27 лет со дня захвата Сухуми абхазскими и российскими бандформирования при поддержке регулярных российских войск. Военное противостояние началось 14 августа 1992 года.
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