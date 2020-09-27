

Гахария исключил повторное введение режима ЧП в Грузии из-за коронавируса

27.09.2020 13:21





Власти Грузии не планируют прибегать к системным ограничениям и закрытию населенных пунктов для сдерживания распространения коронавируса. Об этом сегодня заявил премьер-министр страны Георгий Гахария.



Серьезный рост случаев заражения сохраняется в стране с начала сентября. Только сегодня зафиксировано 294 случая инфицирования коронавирусом. Это примерно в десять раз больше, чем в среднем за день месяц назад.



На этом фоне власти Грузии усилили контроль за выполнением рекомендаций Минздрава и ввели ряд ограничений в Аджарии – черноморском регионе, который стал главным очагом эпидемии после сезона отпусков. По словам Гахария, правительство намерено придерживаться стратегии «точечных ограничений» и в будущем.



«Мы должны привыкнуть к жизни с вирусом, мы всегда это говорили. Легко объявить чрезвычайное положение и многое другое, но мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы продолжился образовательный процесс, экономика, политический процесс», — сказал он.



Премьер настоятельно рекомендовал пожилым людям, особенно в Аджарии, оставаться дома. Он также призвал население проявлять большую ответственность и думать о старших родственниках.



«К сожалению, у нас в стране довольно много людей с хроническими заболеваниями. Социальная структура наших семей такова, что несколько поколений живут вместе. Это тоже нужно учитывать. В первую очередь, мы должны заботиться о социальных группах повышенного риска: пожилых людях, людях с хроническими заболеваниями», — заявил он.



У премьера также спросили о сроках возобновления учебы в очной форме. Гахария ответил, учебный процесс возобновится «точно в соответствии с анонсированным режимом».



По решению правительства, с 1 октября учеба в очной форме возобновится для учеников 1-6 классов в Тбилиси, Кутаиси, Рустави и Зугдиди, а в Поти и Гори – абсолютно для всех школьников. Что касается вузов, пока что студенты будут продолжать обучение дистанционно.



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