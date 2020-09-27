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Премьер: Пандемия не сможет помешать выборам
27.09.2020 13:33
По заявлению премьер-министра Грузии Георгия Гахария, пандемия не сможет помешать выборам, главное соблюдать элементарные рекомендации.
По его же словам, граждане должны научиться сосуществовать с вирусом.
«Пандемия не сможет помешать выборам. Мы всегда говорили, что будет вторая волна и что необходимо соблюдать элементарные правила. Хочу вам сказать простую вещь, сегодня в развитом мире никто не смог выдумать лучшего средства превенции вируса чем маска, дистанция и соблюдение элементарной гигиены, и поэтому нужно соблюдать эти правила… Мы просто можем объявить чрезвычайное положение, однако мы же не хотим этого. А хотим, чтобы продолжались образование, экономика, политические процессы, и поэтому нам нужно соблюдать элементарные правила», - заявил Гахария.
Премьер призвал лиц с хроническими заболеваниями и пожилых людей оставаться дома, поскольку они относятся к группе высокого риска.
«У нас, к сожалению, в стране весьма большое количество пациентов с хроническими заболеваниями. Социальная структура наших семей такова, что несколько поколений живут вместе и, в первую очередь, мы должны бережнее относиться к лицам из групп высокого риска, к пожилым и людям с хроническими заболеваниями. И, наверное, верна рекомендация, чтобы пожилые люди, особенно в Аджарии, оставались дома, - заявил премьер.
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