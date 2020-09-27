

Ереван не исключает признания независимости Нагорного Карабаха

27.09.2020 20:01





«Ереван не исключает признания независимости Нагорного Карабаха», — заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на чрезвычайном заседании парламента.



«Мы должны очень серьезно обсудить этот вопрос. Может, начнем широкое общественное обсуждение, обсудим все сценарии развития. Этот вопрос будет перенесен на стол переговоров», — сказал Пашинян.



Кроме того, премьер-министр Армении написал об этом и в социальной сети.



«Мы рассматриваем все возможности, все сценарии развития событий. Армения — гарант безопасности и независимости Арцаха. Сегодня Армения поддерживает Арцах всем потенциалом своей государственной системы и населения. Мы не пожалеем сил, чтобы обеспечить безопасность границ нашей родины, защитить нашу свободу и независимость», — написал Пашинян в Twitter.



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