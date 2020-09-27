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Сторонники ГМ напали на штаб-квартиру Объединенной оппозиции в Болниси - СМИ
27.09.2020 20:48
В социальных сетях распространилось видео нападения на штаб-квартиру Объединенной оппозиции. Инцидент произошел сегодня, 27 сентября, в селе Нахедури Болнисского муниципалитета.
По словам представителя партии «Единое национальное движение» Дмитрия Шашкина, причиной агрессии членов правящей партии могла стать стремительная потеря голосов избирателей в регионе.
«Никто никому не делал ничего плохого. Как Мхедриони в 1990-е годы, при свете дня депутат и его брат напали на людей и стали избивать их», — заявил Дмитрий Шашкин.
По словам представителей партии власти, оппозиционеры сами инициировали конфликт. По их же утверждению, на население с их стороны систематически оказывается давление.
По сообщению ряда СМИ, брат Гоги Мешвелиани, кандидата от «Грузинкой мечты», вместе примерно с десятью сторонниками, ворвались в чайхану, где сидели политические оппоненты и начали их избивать.
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