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Окриашвили: В Болнисском районе банда из 50 человек физически расправилась с населением села
27.09.2020 23:01
В селе Нахидури Болнисского муниципалитета собрались местные жители. Там же находятся члены «Национального движения».
Жители в селе Нахидури собрались после произошедшего сегодня инцидента. По заявлению одного из активистов, на представителя «Национального движения» Арифа Юсупова совершено нападение. Как он сообщает, на него напали в чайхане.
По заявлению же кандидата в мажоритарные депутаты от «Национального движения» Кахи Окриашвили в округе Дманиси, Цалка, болниси и Тетрицкаро, напавшие, предположительно, безадресно стреляли из огнестрельного оружия. В результате стрельбы никто не пострадал.
По словам Окриашвили, это сеяние страха со стороны властей.
«Находящаяся под наркотическим опьянением банда из 50 человек, практически напала на село и физически расправилась с населением. Они также безадресно стреляли, и эта стрельба производилась в воздух, видимо, для того, чтобы посеять страх, от выстрелов никто не пострадал. «Грузинской мечтой» проиграны выборы не только в этом регионе, а и во всем регионе, поэтому она и делает такие вещи», - заявил Окриашвили.
Как сообщили «IPN» в МВД Грузии, расследование в связи со случившимся начато по «б» подпункту первой прима части статьи 126 УК Грузии, что подразумевает насилие, совершенное группой лиц.
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