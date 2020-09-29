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Сегодня Георгий Гахария в рамках своего визита в Брюссель встретится с Йенсом Столтенбергом


29.09.2020   10:08


Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сегодня начинает двухдневный официальный визит в Брюссель.

По информации пресс-службы премьер-министра, в рамках первого официального визита главы правительства в Брюссель Георгий Гахария проведет встречи на высоком уровне в Еврокомиссии, Совете Европы, Европарламенте и штаб-квартире НАТО.

По их данным, сегодня премьер-министр встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, после чего стороны проведут совместную пресс-конференцию.

«В ходе двухдневного визита запланированы встречи с президентом Евросовета Шарлем Мишелем, вице-президентом Еврокомиссии Маргаритой Схиной, президентом Европарламента Давидом Марией Сассоли, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Джозефом Борреллем, а также еврокомиссарами и членами Европарламента.

В состав грузинской делегации входят министр иностранных дел Давид Залкалиани и руководитель глава правительства Натия Мезвришвили.

Георгий Гахария завершит свой официальный визит в Брюссель 30 сентября.





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