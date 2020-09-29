

В активиста «Европейской Грузии» стреляли в селе Садахло

29.09.2020 11:09





В селе Садахло в одного из активистов «Европейской Грузии», предположительно, стреляли из тирного ружья.



Как сообщил агентству «IPN» мажоритарный кандидат «Европейской Грузии» от Марнеули-Гардабанского округа Ахмед Имамкулиев, инцидент произошел, когда активист партии расклеивал в селе предвыборный плакат.



Имамкулиев связывает инцидент с «Грузинской мечтой».



«Нашему активисту выстрелили в ногу, предположительно, из тирного ружья. Сейчас он должен отправиться в больницу. К сожалению, он не видел, кто стрелял, и мы ни о ком не можем сказать ничего так конкретно, но, предположительно все это произошло со стороны представителей «Грузинской мечты»», - сказал Имамкулиев.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





