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В активиста «Европейской Грузии» стреляли в селе Садахло


29.09.2020   11:09


В селе Садахло в одного из активистов «Европейской Грузии», предположительно, стреляли из тирного ружья.

Как сообщил агентству «IPN» мажоритарный кандидат «Европейской Грузии» от Марнеули-Гардабанского округа Ахмед Имамкулиев, инцидент произошел, когда активист партии расклеивал в селе предвыборный плакат.

Имамкулиев связывает инцидент с «Грузинской мечтой».

«Нашему активисту выстрелили в ногу, предположительно, из тирного ружья. Сейчас он должен отправиться в больницу. К сожалению, он не видел, кто стрелял, и мы ни о ком не можем сказать ничего так конкретно, но, предположительно все это произошло со стороны представителей «Грузинской мечты»», - сказал Имамкулиев.

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