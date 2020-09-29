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Меркель призвала Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня


29.09.2020   13:34


Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила лидерам Армении и Азербайджана о необходимости немедленного прекращения огня и возвращения за стол переговоров, сообщили во вторник в кабмине ФРГ, передает РИА Новости.

"Канцлер Ангела Меркель вчера переговорила по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а сегодня - с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе переговоров обсуждалась эскалация конфликта между Азербайджаном и Арменией. Канцлер подчеркнула необходимость немедленного прекращения огня и возвращения за стол переговоров. В лице Минской группы ОБСЕ предлагает для этого подходящий форум. Соседние страны должны способствовать мирному урегулированию", - говорится в сообщении кабмина ФРГ.

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