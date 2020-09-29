

18 депутатов Госдумы РФ госпитализированы с коронавирусом

29.09.2020 17:07





Количество депутатов Госдумы РФ, попавших в больницу с коронавирусной инфекцией, увеличилось до 18 человек, при этом общее количество переболевших и имеющих антитела депутатов выросло до 60, заявил во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.



"У нас на прошлый понедельник было 10 депутатов, находящихся на больничных койках с коронавирусом, сегодня - 18 депутатов. Вас информирую: всего депутатов, заболевших, переболевших, имеющих антитела у нас сейчас 60", - заявил Володин в начале пленарного заседания.



В связи с этим спикер Госдумы вновь попросил депутатов соблюдать все необходимые меры предосторожности. Кроме того, подчеркнул он, в Думе "договорились с руководителями фракций, рассадка в зале изменена, она претерпела коррективы". В частности, депутаты по возможности размещаются в зале не на соседних местах, а через одно, чтобы соблюдать дистанцию.



"Меры предосторожности мы будем вводить в том числе при организации работы. Поэтому часть структур Думы уйдут на дистанционную форму работы. Просьба, чтобы у нас количество посетителей также было сокращено. Только по мере необходимости и по согласованию с руководителями фракций и руководителями комитетов", - подчеркнул Володин.



Он попросил комитеты и фракции перейти на режим видеоконференций при проведении заседаний, круглых столов и экспертных площадок. "Безусловно, мы должны все вопросы обсуждать гласно, публично, но избрать другие формы, которые нам позволят минимизировать в том числе инфицирование и возможную передачу друг от друга вируса", - заявил Володин.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





