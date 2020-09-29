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Столтенберг: Надеемся, что выборы в Грузии пройдут в соответствии с высшими международными стандартами
29.09.2020 17:48
Грузия уже успешна и усиливает демократичность страны. В этом направлении призываю использовать все возможности, чтобы еще более сблизится с НАТО и подготовиться к членству, - завил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции, проведенной после встречи с премьер-министром Грузии Георгием Гахария.
Он выразил надежду, что выборы в Грузии пройдут в соответствии с высшими международными стандартами.
Как отметил Столтенберг, НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках ее международно признанных границ.
«Мы признаем регионы - Абхазии и «Южной Осетии» в составе Грузии и признаем то продвижение вперед, которого достигла Грузия. Ваша страна уже успешна и усиливает свою демократичность. В этом направлении призываю использовать все возможности, чтобы еще более сблизится с НАТО и подготовиться к членству. Мы надеемся, что выборы в Грузии пройдут в соответствии с высшими международными стандартами. Это важно как для Грузии, так и для НАТО. Большое спасибо за приезд, встречу, и благодарю за вашу личную приверженность альянсу. Партнерство Грузии для нас является гарантией безопасности», - заявил Йенс Столтенберг.
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