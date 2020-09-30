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Цулукиани покидает должность министра юстиции для участия в выборах
30.09.2020 11:07
Вице-премьер, министр юстиции Тея Цулукиани представит восьмилетний отчет о деятельности министерства.
Министр юстиции подведет итоги деятельности за прошедшие годы.
Тея Цулукиани занимает четвертое место в избирательном списке «Грузинской мечты — Демократическая Грузия». Таким образом, согласно избирательному законодательству, Тея Цулукиани должна подать в отставку и подключиться к избирательной кампании с 1 октября.
«До тех пор, пока некоторые члены моей команды и я не включились в избирательную кампанию в качестве кандидатов, закон обязывает нас, чтобы мы ушли в отставку и подвели итоги нашей восьмилетней работы в Министерстве юстиции», — заявила Тея Цулукиани во время представления отчета.
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