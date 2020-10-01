

Андерс фог Расмуссен призвал партии Грузии подписать меморандум о свободных выборах

01.10.2020 13:35





Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен призвал грузинские политические партии подписать соглашение о добросовестном участии в выборах, разработанное «Трансатлантической комиссией за прозрачность выборов» (TCEI). Презентация инициативы состоялась во время онлайн-конференции 30 сентября.



«Это глобальный стандарт здорового и прозрачного избирательного процесса. Поскольку политические лидеры и кандидаты находятся перед угрозой иностранного вмешательства, наша Комиссия предлагает им подписать эту договоренность», — заявил Расмуссен, который возглавляет TCEI.



По его словам, целью документа является повышение устойчивости грузинской демократии перед иностранным вмешательством. Оно предусматривает отказ от использования сфальсифицированных или украденных данных, в том числе сфальсифицированных аудио- и видеозаписей; прозрачность источников финансирования партии; защита кампании от киберугроз и так далее. Подобные инициативы TCEI в последние годы использовались при проведении выборов в ЕС, США и Канаде.



Меморандум уже подписали пять грузинских партий. Это «Грузинская мечта», «Европейская Грузия», «Лело для Грузии», «Стратегия Агмашенебели» и «Демократическое движение – Единая Грузия».



Экс-генсек НАТО считает, что Россия попытается вмешаться в предстоящие выборы в Грузии. По его мнению, Кремлю это необходимо для того, чтобы помешать процессу интеграции страны в ЕС и НАТО.



«Многие недавние сообщения доказали, что Россия пытается помешать демократическому развитию Грузии. Россия разработала схему, которая представляет собой комбинацию дезинформации, незаконной финансовой деятельности и кибератак. Обязательство по проведению выборов, которое является мировым стандартом честных и прозрачных выборов, поможет Грузии предотвратить внешние угрозы, связанные с выборами», — сказал Расмуссен.



Парламентские выборы назначены в Грузии на 31 октября 2020 года. Для участия в них регистрацию прошли уже 66 партий. Окончательный список субъектов станет известен за 30 дней до дня голосования. В парламент избираются 150 депутатов по смешанной системе: часть по спискам партий, а часть – благодаря победе в мажоритарных одномандатных округах.



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