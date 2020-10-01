

Бакрадзе: Мы не будем создавать коалицию с «Грузинской мечтой» и не поддержим Саакашвили на пост премьер-министра

01.10.2020 14:38





Лидеры «Европейской Грузии» представили в Кутаиси предвыборную программу партии.



Как заявили на брифинге Давид Бакрадзе, Гиги Угулава и Гига Бокерия, в случае победы «Европейской Грузии» на выборах в стране будут снижены налоги, будет создано 100 тысяч рабочих мест, в два раза возрастут пенсии и увеличится социальная помощь.



В то же время в партии заявляют, что не будут создавать коалицию с Бидзиной Иванишвили и «Грузинской мечтой». Также «Европейская Грузия» не собирается поддерживать Михеила Саакашвили на пост премьер-министра.



«Выборы 31 октября — это возможность вывести страну из глубокого социально-экономического кризиса, в который ее ввела «Грузинская мечта». 31 октября — шанс сделать поворотный момент для нашего народа. Вот почему «Европейская Грузия» имеет конкретный план и берет на себя конкретные обязательства перед обществом, что следует делать и чего не стоит делать, чтобы добиться изменений в Грузии, выйти из кризиса и улучшить жизнь людей.



«Европейская Грузия» обязуется не вступать в коалицию с Бидзиной Иванишвили и «Грузинской мечтой»; во-вторых, мы не поддержим Михеила Саакашвили на посту премьер-министра, потому что считаем, что время однопартийного и единоличного правления в этой стране прошло», — сказал Давид Бакрадзе.





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