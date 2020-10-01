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В офисе бывшего члена грузино-азербайджанской комиссии по делимитации и демаркации границ проходит обыск


01.10.2020   14:41


Следственное ведомство проводит обыск в рабочем кабинете бывшего члена грузино-азербайджанской комиссии по делимитации и демаркации Ивери Мелашвили. Об этом Первому каналу Грузии сообщил лично Мелашвили.

«В моем офисе идет обыск, мне не говорят, что ищут», — сказал Мелашвили.

Ивери Мелашвили был членом комиссии по делимитации и демаркации грузино-азербайджанской границы в 2006-2017 годах. В настоящее время он работает в департаменте соседских стран МИД Грузии.

Генеральная прокуратура расследует факт осуществления действий по передаче части территории Грузии иностранному государству. Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры Грузии.

По информации прокуратуры, начало расследования основывается на письменной информации Министерства обороны Грузии, касающейся деятельности Правительственной комиссии по делимитации и демаркации государственных границ Грузии.

Как заявляют в прокуратуре, согласно полученной информации от Минобороны, некоторые участки грузино-азербайджанской государственной границы были неправомерно согласованы комиссией в ущерб территориальным интересам нашей страны.

Вместе с тем, 24 сентября, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил после встречи со своим азербайджанским коллегой, что были обнаружены «новые картографические материалы и документы, относящиеся к монастырскому комплексу Давид-Гареджи, что может потребовать пересмотра соглашения, достигнутого в 2006-2007 годах».

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