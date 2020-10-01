

Кетеван Цихелашвили вручила верительные грамоты президенту Австрии

01.10.2020 15:01





Посол Грузии в Австрии Кетеван Цихелашвили вручила верительные грамоты федеральному президенту Австрийской Республики Александру ван дер Белену.



По информации МИД Грузии, официальная церемония прошла в резиденции федерального президента Австрии, в историческом дворце «Хофбург».



В рамках церемонии состоялась двусторонняя встреча между послом Грузии и президентом Австрии.



«Глава государства пожелал успешной миссии послу Грузии, которая в свою очередь выразила готовность содействовать углублению отношений между Грузией и Австрией. На встрече также были затронуты перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений между двумя странами.



После церемонии передачи верительных грамот во дворе дворца «Хофбург» прошел военный парад, на котором австрийский военный оркестр исполнил государственные гимны Грузии и Австрии», — говорится в заявлении МИД Грузии.



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