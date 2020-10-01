

Хухашвили: Большинство из большинства депутатов девятого созыва парламента имело функцию нотариуса

01.10.2020 15:22





Я бы сказал, что большинство из большинства имело функцию нотариуса – покорное большинство с опущенной головой одобряло данные им директивы – об этом политолог Гия Хухашвили заявил оценивая деятельность парламента 9-го созыва.



По его словам, единственным достижением парламента этого созыва можно считать новую конституцию, что касается остального, как заявляет Хухашвили, процессы в парламенте проходили в «порочном стиле, типичном для новейшей истории Грузии».



«Мы можем сказать, что приняли новую конституцию, и несмотря на то, что у нас могут быть претензии к этой конституции, это все же можно считать своего рода достижением. Все остальное, к сожалению, было в обычном порочном стиле – бессмысленные споры и противостояния, ориентированные не на результат, а на спор ради спора на противостояние ради противостояния. Этот парламент «показал» себя тем, что забетонировал ту порочную систему правосудия, к которой общество имело претензии, также «показал» тем, что им же данное публичное заявление в отношении пропорциональных выборов, забрал обратно. Так что, окончательный баланс этого парламента, резко негативный», - заявил Хухашвили.



Тот факт, что парламент все же принял избирательную систему близкую к обещанной пропорциональной системе, Хухашвили объясняет давлением общественности и международных партнеров и отмечает, что парламент вынужден был пойти на этот шаг, и в связи с этим команде «Грузинской мечты» и парламентскому большинству нечем гордиться. По его словам, главной проблемой парламента было то, что там не работают политики, а находятся люди, которые не вмешиваются в политику и ждут директив.



«Главного центра принятия решений относительно законодательства, в связи с определением внутренней и внешней политики, в парламенте нет. В большинстве у нас нет политиков в парламенте, большинство из числа [парламентского] большинства фактически является заверяющими чьих то, даже не квалифицированных лиц выступлений, то есть нотариусами. Именно эту функцию они выполняли больше, чем функцию, определяющую политику. И что самое главное, директивы, которые они получали, не были институциональными. Не зря эту фразу придумали – «покорное большинство». Покорное большинство склоня голову все утверждает. Еще одной постыдной страницей для парламента была темаГаврилова, что вызвало определенные колебания. Этот парламент в течении этого времени не был похож на парламентский орган цивилизованной страны», заявил Хухашвили.



Напомним, что вчера парламент 9 созыва перед выборами провел последнее пленарное заседание. Согласно регламенту, как правило, пленарные заседания в месяц выборов не проводятся.



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