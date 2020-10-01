

Хатуна Лагазидзе: Парламент 9-го созыва был самым безликим, с самым большим количеством рабов

01.10.2020 17:54





«Это был самый безликий парламент, с наибольшим количеством рабов», - так оценивает политический эксперт Хатуна Лагазидзе деятельность парламента 9-го созыва.



Как заявила Лагазидзе, это парламент, которым не было принято никаких значимых и исторических решений.



«Это парламент, который полностью подчинил себе судебную систему. Это парламент, который позволил сесть оккупанту в кресло председателя парламента и таким образом высмеять не только законодательный орган Грузии, но и пролитую кровь в Абхазии и Южной Осетии грузин и тех людей, которые на протяжении последних 30 лет пожертвовали собой ради независимости Грузии. Это парламент, при котором не было принято никаких значимых и исторических решений», - заявила Лагазидзе.



Как заявляет Лагазидзе, сегодня невозможно говорить о том, каким будет парламент 10-го созыва, однако, по ее словам, будущий парламент не будет таким безликим, как прежний.



«Будущий месяц определит состав парламента следующего созыва. Этот один месяц будет очень динамичным, как из-за внутренних политических и экономических факторов, так и из-за войны в регионе, которая может полностью изменить геополитику региона и основные действующие лица – влияние России и Турции. Все это окажет существенное влияние на состав следующего парламента. Если влияние России пошло на убыль и вчера произошло нечто беспрецедентное, когда Пашинян заявил, что он отказывается от роли России как посредника в армяно-азербайджанском конфликте. Это изменение исторического масштаба, что может найти свой отклик на выборах в Грузии и их исход. Сегодня будет очень трудно определить будущий состав парламента, но могу сразу же сказать, что такого безликого парламента, который был и уже остался в прошлом, будущий парламент таким не будет, поскольку в будущий парламент войдут многие такие партии, которых не было в этом парламенте. Кроме того, «Грузинская мечта» не будет представлена в том количестве, в каком она была в парламенте 9-го созыва. В общем, ожидаются большие сдвиги. Даже будущий список парламента «Грузинская мечта» составила по мере покорности, но особенно много «ошибок» допустили с мажоритариями, в том смысле, что если весы хоть немного склоняться в сторону оппозиции, то в первую очередь в оппозицию перескочат мажоритарии от бизнеса. Даже сегодня некоторые из них ведут параллельно властям как минимум двойные переговоры с «Национальным движением». Конечно же, я их не назову. Очень много интересного ждет нас в будущем парламенте и однозначно, он не будет таким безликим, каким был парламент 9-го созыва», - заявила Лагазидзе.



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