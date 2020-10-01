

Грузия намерена подать на членство в ЕС в 2024 году - Оханашвили

01.10.2020 18:16





«Согласно нашему видению и плану, мы подадим официальную заявку на членство в ЕС в 2024 году», — заявил член парламентского большинства Анри Оханашвили.



По его словам, список укомплектован профессиональными, успешными, патриотичными людьми, и этот список должен обеспечить решение всех вызовов.



«Список состоит из профессиональных, успешных и патриотичных людей, которые способны служить стране и народу, отложить свои личные дела и продвигать интересы страны. Это компоненты, на основании которых был составлен список. У нас есть амбициозный план мирного и демократического развития нашей страны. С этим видением и планом в 2024 году мы наконец подадим официальную заявку на полноправное членство Грузии в ЕС. Это наш амбициозный план полной интеграции в Евросоюз и НАТО. План реалистичен, рассчитан по срокам и нацелен на выполнение обязательств, которые мы взяли на себя перед международным сообществом», — сказал Оханашвили.



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