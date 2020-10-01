

Заявление Пашиняна о сожалении об участии батальона им. Баграмяна в войне в Абхазии является дезинформацией

01.10.2020 19:15





С обострением Нагорно-Карабахского конфликта на грузинских страницах в Facebook и в общественных группах распространяется материал metronome.ge от 5 мая 2018 года, в котором приведена цитата премьер-министр Армении Никола Пашиняна. Согласно материалу, Пашинян говорит об ухудшении грузино-армянских отношений и в этом процессе «роковой ошибкой» считает участие «батальона им. Баграмяна» в абхазской войне.



Согласно заявлению, премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что участие «батальона Баграмяна» в абхазской войне против Грузии было роковой ошибкой для армян, которая испортила грузино-армянские отношения.



Информация о том, что Никол Пашинян говорил о батальоне Баграмяна и его участии в абхазской войне против Грузии, назвав это «роковой ошибкой» Армении, является дезинформацией - ее опроверг пресс-секретарь Пашиняна Тигран Авинян в беседе с «Нетгазети».



В 2018 году онлайн-издание «Нетгазети» связалось с аппаратом премьер-министра Армении по поводу информации, распространенной «Метрономом» в грузинских СМИ. Пресс-секретарь премьер-министра Тигран Авинян опроверг подобный комментарий, заявив, что распространенные сообщения являются дезинформацией.



Активное распространение материала двухлетней давности в социальных сетях возобновилось 27 сентября после обострения карабахского конфликта в 2020 году. 29 сентября материал metronome.ge распространили страницы Facebook «Столица» и «Союз единомышленников - Грузия». Наряду со страницами Facebook, в качестве платформы для распространения информации также использовались и открытые группы Facebook.



Батальон им. Баграмяна был сформирован в феврале 1993 года, во время войны в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии). Батальон, который в основном состоял из граждан армянской национальности,проживавшей в зоне города Гагра и Гудаутском районе, во время войны сражался на стороне сепаратистов и выделялось особой жестокостью по отношению к местному грузинскому населению. Данное подразделение было названо в честь советского маршала - армянина Ивана Баграмяна (1897-1982), хотя тогда же-в 1993 году- потомки И. Баграмяна выразили недовольство тем, что батальону присвоено имя маршала.





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