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Пресс-секретарь Саакашвили назвал чушью сообщения о нападении на экс-президента Грузии


01.10.2020   22:44


Пресс-секретарь бывшего президента Грузии, главы Исполнительного комитета реформ Украины Михеила Саакашвили Дарина Чиж в своем Facebook опровергла информацию о нападении на политика.

"Полнейшая чушь! Никто на Саакашвили не нападал", – написала она.

Чиж посоветовала внимательнее изучить видео из ресторана, в котором якобы произошел инцидент.

Неизвестный мужчина попытался совершить покушение в киевском ресторане Fabius на председателя Исполнительного комитета реформ Украины Михеила Саакашвили, сообщило издание «Cтрана.ua» со ссылкой на источники в в правоохранительных органах.

По словам собеседника, неизвестный мужчина с заточкой в руках прокрался в зал ресторана, где отдыхал бывший президент Грузии.

«С заточкой в руках, близко подошел к Саакашвили и начал угрожать. Охрана Саакашвили и ресторана перехватила злоумышленника, вызвали полицию. Но его не задержали. К моменту прибытия правоохранителей он уже скрылся. Мотивация нападения уточняется», - говорится в сообщении.

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