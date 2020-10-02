

Залкалиани: Азербайджанская сторона была проинформирована о текущем расследовании по теме Давида Гареджи

02.10.2020 15:03





По словам министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, азербайджанская сторона была проинформирована о текущем расследовании по теме Давида Гареджи и он говорил об этом вопросе с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым в ходе его визита в Грузию.



«Об этом был разговор во время встречи с моим коллегой, министром иностранных дел Азербайджана. На совместной пресс-конференции я намеренно сделал взвешенное и осторожное заявление. Это исходило из того, что это очень деликатный и хрупкий вопрос, который чрезвычайно важен в отношениях между нашими государствами. В этом году должны были состояться несколько заседаний обновленной комиссии, но пандемия не дала нам такой возможности. Несмотря на это, мы ни на минуту не прекращали работу, чтобы получить новые материалы. Когда собралась новая комиссия, мы увидели и проанализировали, на основе каких материалов ведутся переговоры. Оказалось, что позиции Грузии были несколько ослаблены, так как мы не использовали все возможные картографические материалы или выводы максимально эффективно. Мы получили эти материалы, которые очень важны — будь то картографические карты или заключения международных, местных экспертов. Именно это дало нам основание говорить о том, что материалы, укрепляющие нашу позицию, не были полноценно использованы, чтобы те соглашения, которые были достигнуты в 2006-2007 годах, были пересмотрены. У меня с моим азербайджанским коллегой был очень откровенный разговор об этом», — заявил Давид Залкалиани.



В то же время глава внешнеполитического ведомства Грузии назвал антигосударственным заявление некоторых представителей оппозиции о том, что начало расследования в прокуратуре по теме Гареджи связано с эскалацией конфликта между Азербайджаном и Арменией. Давид Залкалиани пояснил, что вопрос, в том числе во время визита Эльмара Мамедъярова, был согласован до того, как произошла эскалация боевых действий в зоне конфликта.



«Это были дни, когда эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном вообще не началась. Что сделали наши оппоненты? Они сделали абсолютно безответственные и антигосударственные заявления и привязали этот вопрос к противостоянию, который затем развился. Был поток дезинформации и нападение лично в мой адрес. Мы не допустим этого, потому что мы — ответственные власти, которые позволят комиссии работать. В рамках комиссии произойдет обсуждение новых материалов, которые укрепят наши позиции, и мы уверены, что достигнем такого соглашения, которое приемлемо как для Азербайджана, так и для нас исходя из интересов нашего государства», — заявил министр.



Эльмар Мамедъяров посетил Тбилиси 24 октября. Тогда Давид Залкалиани и Эльмар Мамедъяров также говорили о Давиде Гареджи на совместной пресс-конференции. А ранее министры обсуждали вопрос за закрытыми дверями.



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