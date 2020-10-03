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Бокерия: Созыв Совета безопасности был запоздавшим
03.10.2020 17:29
Созыв Совета безопасности был запоздавшим, - так оценивает один из лидеров «Европейской Грузии», кандидат в мажоритарные депутаты в округе Поти, Хоби и Сенаки Гига Бокерия заседание Совета национальной безопасности и позицию правительства Грузии в отношении карабахского конфликта.
По словам Гиги Бокерия, сегодняшние власти Грузии не могут исполнить какую-либо роль в урегулировании конфликта, поскольку они потеряли репутацию.
«Проблема заключается в том, что сегодняшние власти, Иванишвили, его окружение, его премьер-министр или президент, ни в регионе, ни в мире не пользуются тем авторитетом, чтобы их слова имели вес в такое напряженное время. Чтобы не говорилось, это проблема Грузии.
Созыв Совета безопасности был запоздавшим. Все знают, что этот орган реально не существует. И эти заявления тоже запоздали.
Эти власти никакую роль не смогут исполнить, поскольку для этого нужна репутация, а Иванишвили и его окружение потеряли репутацию как в мире, так и в регионе», - заявил Гига Бокерия.
Напомним, что сегодня в связи с очередным военным противостоянием между Азербайджаном и Арменией и создавшейся ситуацией проведено заседание Совета национальной безопасности Грузии. На встрече обсуждена обстановка, сложившаяся вследствие упомянутого конфликта, в результате которого, к сожалению, уже есть жертвы.
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